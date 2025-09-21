PSG-Spiel abgesagt

Das für den heutigen Sonntag um 20:45 Uhr angesetzte Prestigeduell zwischen dem Tabellenachten Olympique Marseille und Spitzenreiter Paris St. Germain wurde kurzfristig abgesagt. Das hat das Département des Bouches-du-Rhône, wo Marseille verortet ist, aufgrund einer Unwetterwarnung entschieden.

„Das Spiel wird verschoben, da es zu starken Niederschlägen mit erheblicher Gefahr von Überschwemmungen in und um das 65.000 Plätze fassende Stade Vélodrome kommen kann, das voraussichtlich ausverkauft sein wird“, so Präfekt Georges-François Leclerc. Ein neuer Zeitpunkt für das Spiel ist noch nicht bekannt.

Update (15:22 Uhr): Das Spiel wird laut ‚RMC‘ auf den morgigen Montag (20 Uhr) verschoben. Zeitgleich findet die Verleihung zum Ballon d‘Or statt, weswegen Ousmane Dembélé (28) nicht mit von der Partie sein kann.