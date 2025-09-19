PSG verpasste Huijsen-Transfer

Paris St. Germain ging die Verpflichtung von Dean Huijsen (20) vor einem Jahr aufgrund der mangelnden Aussicht auf Spielzeit durch die Lappen. Gegenüber FT erläutert Huijsens Berater Ali Barat: „PSG-Berater Luis Campos war wie immer einer der ersten, die sein Potenzial erkannten, und 2024 war PSG eine echte Option. Dean war jedoch der Meinung, dass er in Bournemouth mehr Chancen hätte, regelmäßig zu spielen, als bei PSG.“ Letztlich wechselte der Innenverteidiger von Juventus Turin für rund 20 Millionen Euro zu den Cherries, wo er auf Anhieb Stammspieler und Leistungsträger wurde.

Nach nur einem Jahr in Bournemouth wagte Huijsen diesen Sommer doch den Schritt zu einem großen Klub und wechselte für 62,5 Millionen Euro zu Real Madrid. „Als Real Madrid ins Spiel kam, zeigten sie die größte Überzeugung und präsentierten ein Projekt, das perfekt auf seine langfristige Entwicklung abgestimmt war“, sagt Barat weiter, „auf diesem Niveau geht es bei Entscheidungen nicht nur um das finanziell attraktivste Angebot, sondern auch um den besten Karriereplan. Für Dean bot Real Madrid die richtige Vision für seine Zukunft.“ Für die Königlichen kam der spanische Nationalspieler bislang zehnmal zum Einsatz.