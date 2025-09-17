Menü Suche
Real bestätigt Alexander-Arnold-Verletzung

von Remo Schatz - Quelle: realmadrid.com | Cadena COPE
Trent Alexander-Arnold hat Aua links hinten @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Trent Alexander-Arnold (26) wird Real Madrid vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, zog sich der Sommerneuzugang beim gestrigen Champions League-Auftakt gegen Olympique Marseille (2:1) „eine Muskelverletzung im Oberschenkelmuskel des linken Beins“ zu.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Trent.
Weitere Details oder die geschätzte Ausfallzeit teilt Real nicht mit. Für den Rechtsverteidiger war das Spiel gegen die Franzosen bereits nach drei Minuten beendet, für ihn kam Daniel Carvajal (33) in die Partie. „Es ist nicht so schlimm wie wir dachten, aber wir müssen abwarten“, gab Xabi Alonso direkt nach der Partie bereits leichte Entwarnung.

Update (12:35 Uhr): Wie der spanische Radiosender ‚Cadena COPE‘ berichtet, wird Alexander-Arnold zwischen sechs und acht Wochen pausieren müssen.

