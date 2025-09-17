Bayer: Tella fällt aus

Bayer Leverkusen muss mindestens beim Champions League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen (Donnerstag, 18:45 Uhr) ohne Nathan Tella (26) auskommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, reist der schnelle Offensivakteur nicht mit in die dänische Hauptstadt, nachdem er beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Freitag einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte. Ob Tella gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17:30 Uhr) wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht abzusehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Alternativen kommen für Trainer Kasper Hjulmand in erster Linie wohl die Neuzugänge Claudio Echeverri (19) und Eliesse Ben Seghir (20) infrage. Der nachträglich berufene Jeanuël Belocian (20) wird ebenfalls die Reise nach Kopenhagen antreten, sich nach seinem frisch auskurierten Kreuzbandriss aber erstmal mit einem Platz auf der Bank begnügen müssen.