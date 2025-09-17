Menü Suche
PSV stattet 15-Jährigen mit Profivertrag aus

von Lukas Weinstock - Quelle: psv.nl
Ersiën Bobson wird eine große Ehre zuteil. Mit gerade einmal 15 Jahren unterschreibt der Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag bei der PSV Eindhoven. Nach Vereinsangaben ist der Vertrag bis 2028 datiert.

PSV
Ersiën Bobson tekent op 15-jarige leeftijd zijn eerste profcontract ✍️

#CreatingStarsTogether
Aktuell läuft Bobson für Eindhovens U17 auf, zudem ist er niederländischer U15-Nationalspieler. In den kommenden Jahren soll er peu à peu an den Profibereich herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
