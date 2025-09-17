PSV stattet 15-Jährigen mit Profivertrag aus

Ersiën Bobson wird eine große Ehre zuteil. Mit gerade einmal 15 Jahren unterschreibt der Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag bei der PSV Eindhoven. Nach Vereinsangaben ist der Vertrag bis 2028 datiert.

Aktuell läuft Bobson für Eindhovens U17 auf, zudem ist er niederländischer U15-Nationalspieler. In den kommenden Jahren soll er peu à peu an den Profibereich herangeführt werden.