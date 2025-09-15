Carro: Ten Hag war ein „Fehler“

Fernando Carro hat die Entscheidung im Sommer für Erik ten Hag als neuen Trainer von Bayer Leverkusen deutlich als Fehlgriff eingeräumt. „Ich würde das ganz klar als Fehler von uns bezeichnen“, sagt der Geschäftsführer in der Sendung ‚Bild Sport‘ bei ‚Welt TV‘, „trotzdem kann so etwas passieren. Jeder, der Personalentscheidungen trifft, weiß das. Es ist ärgerlich, aber eine normale Sache, die wir professionell abgewickelt haben. Das ist auch nichts Schlimmes. Wenn ein Fehler gemacht wird, muss man da rechtzeitig reagieren.“

Bayer hatte vor zwei Wochen die Reißleine gezogen und sich nach nur drei Pflichtspielen von ten Hag getrennt. Die schnelle Entlassung war für Carro unvermeidbar: „Wir haben einen Fehler korrigiert, den wir bei der Einstellung gemacht haben. Erik hat sicher seine Stärken, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Es hat nicht gepasst.“ Neu installiert wurde Kasper Hjulmand, der am vergangenen Freitag beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt einen erfolgreichen Einstand feierte.