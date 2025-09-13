Bayer: Schwerer Rückschlag für Palacios

Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt war 15 Minuten alt, da war der Arbeitstag für Exequiel Palacios schon beendet. Verletzungsbedingt musste der Argentinier ausgewechselt werden, Aleix García (28) kam für ihn in die Partie.

Einen Tag später lautet die Hiobsbotschaft: Hinrunden-Aus für Palacios. Wie die Werkself mitteilt, hat sich der 26-Jährige eine Muskelsehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Damit werde er bis Anfang des kommenden Jahres fehlen.

Ein schwerer Rückschlag für Kasper Hjulmand und den Vizemeister, der im Sommer viele Leistungsträger abgegeben hat und jetzt nicht mehr auf dem Transfermarkt reagieren kann.

Immerhin ist Equi Fernández (23) für das zentrale Mittelfeld gekommen, der Neuzugang sah bei seinem Debüt genau wie Robert Andrich (30) die Ampelkarte und wird in der kommenden Woche gegen Borussia Mönchengladbach fehlen.