„Erfunden“: Kehl sauer wegen Chukwuemeka-Bericht

Die angeblich nötige Operation von Carney Chukwuemeka (21) hat Sportdirektor Sebastian Kehl zu einem klaren Statement veranlasst. Vor dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim sagte der 45-Jährige bei ‚Sky‘: „Das ist eine Geschichte, die erfunden ist. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn solche Gerüchte aufkommen. Es ist auch keine Operation geplant.“

Am Donnerstag hatten die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichtet, dass bei Chukwuemeka ein freier Gelenkkörper im Knie für Schmerzen sorge und im Winter operiert werden soll. Diesem Bericht widerspricht Kehl. Gegen Heidenheim stand Chukwuemeka im Kader und wurde in der 65. Minute eingewechselt.