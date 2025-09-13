FC Bayern: Jackson erstmals dabei

Der FC Bayern geht am Abend (18:30 Uhr) die Aufgabe gegen den Hamburger SV mit Nicolas Jackson an. Der 24-jährige Angreifer steht erstmals im Kader des deutschen Rekordmeisters. Zunächst nimmt er aber auf der Bank Platz.

Jackson war am Deadline Day nach einem langen Hin und Her in München gelandet, hat sich dann aber mit Senegal auf die Länderspielreise begeben. Folglich konnte sich Vincent Kompany noch kein richtiges Bild von seinem neuen Stürmer machen.