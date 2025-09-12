Bayerns Haltung bei Upamecano

Beim FC Bayern stehen nach den Spielerverpflichtungen im Transfersommer in den kommenden Wochen mögliche Vertragsverlängerungen auf der Tagesordnung, auch die mit Innenverteidiger Dayot Upamecano. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Sportdirektor Christoph Freund: „Es gibt keine Deadline, aber jetzt haben wir mal das Transferfenster abgeschlossen und jetzt geht’s an die nächsten Themen dran. Und da ist Upa sicher ein ganz wichtiger Faktor.“ Stand jetzt läuft Upamecanos Vertrag zum Saisonende aus. Auf die ablösefreie Verpflichtung des 26-Jährigen schaut unter anderem Real Madrid.

Freund lobt den Franzosen, der sich unter Trainer Vincent Kompany noch einmal weiterentwickelt hat in der vergangenen Saison: „Upa ist ein überragender Spieler, ein überragender Charakter. Er weiß auch, was er am FC Bayern hat. Ich glaube, er fühlt sich extrem wohl derzeit, spielt richtig stark. Er ist eine ganz wichtige Persönlichkeit auf dem Platz, aber auch außerhalb. Er ist noch etwas gereift beim FC Bayern. Von dem her hoffen wir, dass er langfristig bei uns bleiben wird, da bin ich positiv.“