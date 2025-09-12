Rücktrittsgerüchte: Eberl verkündet Entscheidung

Seit 16 Monaten ist Max Eberl als Sportvorstand beim FC Bayern tätig und hat dort schon eine Menge erlebt. Neben zahlreichen Verlängerungen musste er gemeinsam mit Christoph Freund, Vincent Kompany & Co. schwierige Entscheidungen treffen. Etwa jene, Thomas Müller (35) keinen neuen Vertrag vorzulegen.

Das mediale Echo ist beim FC Bayern naturgemäß groß, zudem muss sich Eberl auch permanent öffentliche Ratschläge – wie jüngst von Uli Hoeneß – anhören. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, der 51-Jährige könnte in München hinschmeißen.

„Mein Herz ist hier“

Zu diesen Spekulationen nahm Eberl auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV am Samstag (18:30 Uhr) Stellung. „Mein Herz ist hier, ich habe never ever daran gedacht hinzuschmeißen. Dafür habe ich viel zu viel noch vor. Ich möchte nicht bei Bayern München arbeiten, ich möchte mit Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe und wofür ich jeden Tag arbeite. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“ Klare Worte des Sportvorstandes, der an der Säbener Straße einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt.

„Ich möchte hier einen guten Job machen. Ich musste immer für mein Leben kämpfen. Ich habe aber nur funktioniert, wenn die Leute um mich herum da waren“, so Eberl weiter. Dieses Vertrauen der Menschen, die direkt mit ihm zusammenarbeiten, spürt Eberl offensichtlich und denkt deshalb nach eigener Aussage gar nicht daran, den FC Bayern zu verlassen.