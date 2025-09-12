Olise als Salah-Ersatz | Hintertür für Tel

Der König ist tot, lang lebe der König

Der FC Liverpool hat einen beispiellosen Transfersommer hinter sich. Fast 500 Millionen Euro haben die Reds in Neuzugänge investiert, um dem Kader auch für die Zukunft ein Gesicht zu geben. Die Rolle des Posterboys hatte in den vergangenen Jahren vor allem Mohamed Salah inne. Doch der 33-Jährige wird nicht jünger. Ersatz für den Flügelstürmer muss her, ausgemacht hat man diesen offenbar beim FC Bayern München.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, hat der englische Meister Michael Olise als langfristigen Ersatz für den Ägypter ausgemacht. An der Anfield Road geht man davon aus, dass Bayern rund 100 Millionen Euro für den 23-Jährigen fordern wird. Allerdings spekuliert Liverpool auf eine mündliche Abmachung zwischen dem Linksfuß und den Bayern, dass für Premier League-Klubs eine etwas niedrigere Summe aufgerufen wird. Der Quelle zufolge will Olise selbst eines Tages auf die Insel zurückkehren.

Das Gate öffnet wieder

Für Mathys Tel (20) läuft es auch nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Tottenham Hotspur nicht rund. Schon in der vergangenen Saison schaffte es der Franzose nicht, dem Spiel der Londoner seinen Stempel aufzudrücken. Immerhin den Europa League-Titel gewann er mit den Spurs. Doch die nächstgrößere Bühne wird ihm offenbar nicht zugetraut, im Champions League-Aufgebot der Spurs fehlt er. Komplett abhaken muss der Stürmer Einsätze in der Königsklasse in dieser Spielzeit jedoch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür ist die UEFA. Der Verband hat verkündet, dass die Vereine im Falle einer langfristigen Verletzung eines Spielers einen anderen Akteur nachnominieren dürfen. Bis zum 6. Spieltag im Dezember ist das möglich. Allerdings ist diese Maßnahme pro Klub nur einmal gestattet. Die UEFA möchte somit verhindern, dass die verbleibenden Spieler die Last der Verletzung tragen müssen. Wird Tel womöglich doch noch zu einem Faktor für Tottenham?