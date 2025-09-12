Menü Suche
Offiziell WM-Qualifikation Südamerika

Mit 40: Ochoa findet neuen Klub

von Dominik Sandler - Quelle: ael.com.cy
1 min.
Guillermo Ochoa spaziert über den Trainingsplatz @Maxppp

Mit stolzen 40 Jahren wagt Guillermo Ochoa ein neues Abenteuer. Vorbehaltlich des Medizinchecks teilt AEL Limassol mit, dass der 152-fache mexikanische Nationalspieler nach Zypern wechseln wird. Dort unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

AEL Limassol FC
⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa

👇👇👇
Ochoa konnte bereits an fünf Weltmeisterschaften teilnehmen. Zuletzt stand der Torhüter beim AVS Futebol in der portugiesischen ersten Liga zwischen den Pfosten. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Ochoa in Mexiko bei CF América.

