Mit 40: Ochoa findet neuen Klub

Mit stolzen 40 Jahren wagt Guillermo Ochoa ein neues Abenteuer. Vorbehaltlich des Medizinchecks teilt AEL Limassol mit, dass der 152-fache mexikanische Nationalspieler nach Zypern wechseln wird. Dort unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ochoa konnte bereits an fünf Weltmeisterschaften teilnehmen. Zuletzt stand der Torhüter beim AVS Futebol in der portugiesischen ersten Liga zwischen den Pfosten. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Ochoa in Mexiko bei CF América.