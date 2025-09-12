30-Millionen-Mann Lerma vor Wechsel

Am Ende des türkischen Deadline Days könnte Besiktas noch einmal zuschlagen. Nach FT-Informationen hat der Istanbuler Klub die Gespräche mit Jefferson Lerma (30) von Crystal Palace gestartet. In London läuft sein Vertrag noch bis 2026.

Bei Oliver Glasner war Lerma in der vergangenen Saison eine feste Größe und gesetzt, in dieser Saison kommt er meist allerdings nur noch als Joker zum Einsatz. Vor sieben Jahren hatte der AFC Bournemouth über 30 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler hingelegt, vor zwei Jahren schnappte Palace den Kolumbianer dann ablösefrei. Nach 164 Spielen in der Premier League könnte jetzt die Türkei das nächste Ziel sein.