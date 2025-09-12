Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve Premier League

30-Millionen-Mann Lerma vor Wechsel

von Dominik Sandler - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Jefferson Lerma beim Torabschluss @Maxppp

Am Ende des türkischen Deadline Days könnte Besiktas noch einmal zuschlagen. Nach FT-Informationen hat der Istanbuler Klub die Gespräche mit Jefferson Lerma (30) von Crystal Palace gestartet. In London läuft sein Vertrag noch bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter
Dominik Schneider
🚨 Excl. 🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇴
#Beşiktaş are showing interest in Jefferson #Lerma from #CrystalPalace. Talks between all parties have started, outcome still open.

#PremierLeague #CPFC #BesiktasJK #SüperLig
Bei X ansehen

Bei Oliver Glasner war Lerma in der vergangenen Saison eine feste Größe und gesetzt, in dieser Saison kommt er meist allerdings nur noch als Joker zum Einsatz. Vor sieben Jahren hatte der AFC Bournemouth über 30 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler hingelegt, vor zwei Jahren schnappte Palace den Kolumbianer dann ablösefrei. Nach 164 Spielen in der Premier League könnte jetzt die Türkei das nächste Ziel sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Süper Lig
Beşiktaş
Crystal Palace
Jefferson Lerma

Weitere Infos

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Jefferson Lerma Jefferson Lerma
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert