St. Pauli bindet Hoffnungsträger Schmidt

von Dominik Sandler - Quelle: fcstpauli.com
Nick Schmidt läuft ein @Maxppp

Pünktlich zu seinem 18. Geburtstag wird Nick Schmidt vom FC St. Pauli mit einem neuen Arbeitspapier beschenkt. Wie die Hamburger mitteilen, erhält der Youngster seinen ersten Profivertrag. Über die Länge machen die Kiezkicker wie gewohnt keine Angaben.

„Nick ist bereits fester Bestandteil der Lizenzmannschaft und unseres Trainingsbetriebes. Grundsätzlich ist Nick auf einem guten Weg und zeigt eine äußerst positive Einstellung, um sich weiterzuentwickeln“, so Sportchef Andreas Bornemann über den zentralen Mittelfeldspieler, der für die japanische U20-Nationalmannschaft aufläuft. Im Sommer war er bereits im Trainingslager dabei und konnte auch Alexander Blessin von seinen Fähigkeiten überzeugen.

