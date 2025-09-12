Menü Suche
VfL Wolfsburg: Saftiges Gehalt für Eriksen

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Christian Eriksen jubelt für Dänemark @Maxppp

Wenige Tage, nachdem der VfL Wolfsburg in Christian Eriksen seinen Transfercoup des Sommers präsentieren konnte, kommen neue Details zu dessen Vertrag ans Licht. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Däne bei den Niedersachsen 3,5 Millionen Euro brutto pro Jahr verdient. Spitzenreiter ist er damit in Wolfsburg aber nicht, Kapitän Maximilian Arnold (31) soll etwa fünf Millionen einstreichen.

Vertraglich konnte der Bundesligist Eriksen bis 2027 an die Autostadt binden. Trotz seines saftigen Gehalts verzichtet der 33-Jährige im Vergleich zur Vorsaison auf eine Menge Geld. Bei Manchester United hat der Mittelfeldspieler laut dem Boulevardblatt zehn Millionen pro Jahr kassiert.

