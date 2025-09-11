Internationales Format zum Nulltarif: Wolfsburgs neue Elf mit Eriksen

Der VfL Wolfsburg hat sich diese Woche mit dem seit Sommer vereinslosen Christian Eriksen verstärkt. Im Werben um den 33-Jährigen setzten sich die Niedersachsen gegen den englischen Zweitligisten AFC Wrexham sowie Klubs aus Amerika und der Wüste durch. Auch Bayer Leverkusen soll sich mit Eriksen befasst haben. Wolfsburg hat trotz des vermeintlich unattraktiveren Standorts mit Eriksen ein internationales Aushängeschild als auch einen routinierten Spielmacher mit zahlreicher Erfahrung auf höchstem Niveau hinzugewonnen.

Der offensive Mittelfeldspieler verbrachte seine Karriere unter anderem bei Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und die vergangenen drei Jahre bei Manchester United, wenn zuletzt nur noch als Teilzeitkraft. In der Vita des feinen Rechtsfußes stehen insgesamt 310 Premier League-Einsätze. Dazu ist Eriksen mit 144 Länderspielen (46 Tore, 34 Vorlagen) dänischer Rekordnationalspieler. Auf der Website des VfL wird er bei der Verkündung als „Spielmacher mit internationalem Format“ betitelt.

Trotz seines gehobenen Fußballeralters kann der Standardspezialist das Mittelfeld der Wölfe immer noch bereichern. Als technisch beschlagener, mit beiden Füßen stark aufspielender Stratege ist er im Zentrum ein ideales Verbindungsstück, das dem Team von Trainer Paul Simonis neue Kreativität verleiht. Wie es um Eriksens Fitness steht, werden die kommenden Wochen zeigen. Nach seinem Vertragsende im Juli hielt sich der Routinier in Schweden bei Malmö FF fit.

Große Dänen-Connection

In der Autostadt trifft der Neuzugang mit Joahim Maehle (28), Jesper Lindström (25), Jonas Wind (26), Andreas Skov Olsen (25) und Adam Daghim (19) auf gleich fünf Landsmänner. „Dass zahlreiche mir aus der dänischen Nationalmannschaft bekannte Gesichter im Kader stehen, macht den VfL für mich besonders attraktiv“, erläuterte Eriksen seinen Wechsel gegenüber Vereinsmedien.

In Wolfsburg will sich der zuletzt nicht mehr für das Nationalteam berücksichtigte Routinier zudem in einer Top-Liga für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr empfehlen. Dass Eriksen heute noch auf hohem Niveau agiert, ist keine Selbstverständlichkeit. Bei der Europameisterschaft 2021 hatte Eriksen einen Herzstillstand erlitten und spielt seitdem mit eingesetztem Herzschrittmacher.

Nun geht es für den Dänen erstmals in die Bundesliga. Im Wolfsburger 4-2-3-1-System könnte Eriksen sowohl als Zehner sowie etwas aus der Tiefe heraus als Sechser respektive Achter agieren. Fest steht in jedem Fall, dass der Tabellensechste einen prominenten Namen zum Nulltarif dazugewonnen hat, der der Mannschaft mit seiner Raffinesse und spielerischen Klasse auch auf dem Rasen helfen kann. Bei United gelang die vergangene Saison mit elf Scorerpunkten in 35 Einsätzen.

So könnte Wolfsburg mit Eriksen auflaufen