Wolfsburg verkündet Eriksen-Coup
Eredivisie, Premier League, Serie A. Dazu 144 Länderspiele für Dänemark. Christian Eriksen hat schon einiges gesehen – nun geht es für den 33-Jährigen erstmals in die Bundesliga.
Der VfL Wolfsburg schnappt auch nach offiziellem Transferschluss nochmal zu und sichert sich die Dienste von Christian Eriksen. Die Niedersachsen verkünden die ablösefreie Verpflichtung des Spielmachers, der einen Vertrag bis 2027 unterschreibt.
Eriksen stand zuletzt drei Jahre lang bei Manchester United unter Vertrag und war seit Sommer ohne Klub. Dadurch kann er auch jetzt noch von den Wölfen für den Spielbetrieb registriert werden. In der Autostadt trifft der Standardspezialist mit Joahim Maehle (28), Jesper Lindström (25), Jonas Wind (26), Andreas Skov Olsen (25) und Adam Daghim (19) auf gleich fünf Landsmänner.
VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freut sich: „Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat. Seine enorme Erfahrung, seine spielerische Klasse und seine Persönlichkeit werden insbesondere unseren jungen Spielern wertvolle Impulse geben.“
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden