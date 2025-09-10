Wolfsburg verkündet Eriksen-Coup

Der VfL Wolfsburg schnappt auch nach offiziellem Transferschluss nochmal zu und sichert sich die Dienste von Christian Eriksen. Die Niedersachsen verkünden die ablösefreie Verpflichtung des Spielmachers, der einen Vertrag bis 2027 unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eriksen stand zuletzt drei Jahre lang bei Manchester United unter Vertrag und war seit Sommer ohne Klub. Dadurch kann er auch jetzt noch von den Wölfen für den Spielbetrieb registriert werden. In der Autostadt trifft der Standardspezialist mit Joahim Maehle (28), Jesper Lindström (25), Jonas Wind (26), Andreas Skov Olsen (25) und Adam Daghim (19) auf gleich fünf Landsmänner.

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freut sich: „Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat. Seine enorme Erfahrung, seine spielerische Klasse und seine Persönlichkeit werden insbesondere unseren jungen Spielern wertvolle Impulse geben.“