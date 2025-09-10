BVB arbeitet an Millionen-Deal

Borussia Dortmund sucht einen Sponsor für die eigene Trainingsbekleidung. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, verhandeln die Schwarz-Gelben derzeit mit mehreren Unternehmen. Von einer Partnerschaft erhoffen sich die Verantwortlichen bis zu acht Millionen Euro pro Saison. Der neue Sponsor soll in das bisherige Portfolio und die Philosophie des BVB passen.

Mit Trikotsponsor Vodafone hat man explizit ausgemacht, dass das Telekommunikationsunternehmen nur auf den Trikots und auf der Aufwärmbekleidung zu sehen ist. Durch den Split erhofft sich der BVB mehr Einnahmen. Ein Wunsch, der schon bald Realität werden könnte.