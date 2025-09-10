Menü Suche
Nottingham: Postecoglou bekommt ersten Wunsch erfüllt

von Aaron Schlütter - Quelle: Daily Mail
Ange Postecoglou als Trainer der Spurs @Maxppp

Der frischgebackene Trainer von Nottingham Forest, Ange Postecoglou, bekommt bei seinem neuen Arbeitgeber alte Weggefährten zur Seite gestellt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, assistieren ihm künftig Mile Jedinak, Nick Montgomery und Sergio Raimundo, die mit ihm schon Tottenham Hotspur trainierten und den Verein nach seiner Entlassung gemeinsam verließen.

Postecoglous Vorgänger Nuno Espríto Santo hingegen, der Nottingham drei Jahre lang trainiert hatte, ist mit einem knappen 80 Wörter umfassenden Statement ohne Kommentar des Vereinsbesitzers entlassen worden.

