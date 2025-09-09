„Heißer Kandidat“: Überraschende Lösung für Tedesco?

Domenico Tedesco scheint sich seinen neuen Arbeitgeber nahezu aussuchen zu können. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, würde Nottingham Forest, das in der vergangenen Nacht Nuno Espírito Santo entlassen hat, die vakante Position gerne mit dem deutschen Cheftrainer besetzen. Der 39-Jährige sei ein „heißer Kandidat auf die Nachfolge“ des Portugiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Türkei wird man die Entwicklung mit Argwohn betrachten. Wie das Fachmagazin ausführt, ist Tedesco bei Fenerbahce mittlerweile zum Topkandidaten auf die Nachfolge von José Mourinho aufgestiegen. Offenbar hat der Deutsch-Italiener dabei sogar Zinédine Zidane den Rang abgelaufen, mit dem Fener-Präsident Ali Koc bereits einen Vorvertrag abgeschlossen haben soll.