Nottingham feuert Erfolgscoach – Bahn frei für Mourinho?

Nuno Espírito Santo ist seinen Job bei Nottingham Forest los. Wie der Premier League-Klub in der Nacht auf Dienstag offiziell mitteilte, hat man den Trainer von seinen Aufgaben entbunden.

Blickt man auf die sportliche Entwicklung unter dem Portugiesen, kommt dieser Schritt durchaus überraschend. Ende 2023 hatte Espírito Santo die Tricky Trees als Tabellenvorletzten übernommen. In der vergangenen Saison führte er sie dann auf Platz sieben und somit ins internationale Geschäft.

Der Start in die laufende Spielzeit verlief mit vier Punkten aus drei Spielen ordentlich. Probleme gab es aber hinter den Kulissen. Unterschiedliche Auffassungen über die Transferpolitik lagen im Argen. Espírito Santo monierte im Sommer: „Wir sind mit unserem Kader sehr im Rückstand. Unsere Pläne haben nicht funktioniert.“

Mourinho gehandelt

Worte, die bei den griechischen Eigentümern des einstigen Europacup-Siegers nicht gut ankamen. Schließlich holte Nottingham in diesem Sommer für 237 Millionen Euro gleich 13 neue Spieler – die genau wie der Rest des Kaders nun einen neuen Trainer bekommen. Gehandelt wurden zuletzt schon die vereinslosen José Mourinho und Ange Postecoglou, der laut einem Bericht der ‚Sun‘ momentan der Favorit ist.

Update (8:02): Einen dritten Kandidaten bringt nun die ‚Sport Bild‘ ins Spiel. Demnach zeigt der Premier League-Klub auch Interesse an Domenico Tedesco. Mehr noch: Laut dem deutschen Fachmagazin soll der frühere Bundesliga-Coach „heißer Kandidat“ sein.