Vorvertrag: Zidane vor Trainer-Rückkehr?
Seit seinem Abschied von Real Madrid lehnte Zinédine Zidane reihenweise Angebot von Topklubs ab. Laut einem Medienbericht soll nun ausgerechnet ein Klub aus der Türkei den Franzosen für eine Rückkehr begeistert haben.
Die Trainer-Vita von Zinédine Zidane ist einzigartig: Mit Real Madrid arbeitete der frühere Weltfußballer lediglich für einen Klub, konnte in seiner fünfeinhalbjährigen Amtszeit aber dreimal die Champions League gewinnen. Seit dem Ende 2021 lehnte Zizou jegliche Offerten von interessierten Klubs ab. Nun soll er aber in der Türkei im Wort stehen.
Wie die türkische Tageszeitung ‚Sabah‘ berichtet, will Fenerbahce nach dem Rauswurf von José Mourinho die Trainerpositiom erneut prominent besetzen. Präsident Ali Koc soll bereits Verhandlungen mit Zidane geführt haben. Mehr noch: Der Franzose soll bereits grünes Licht gegeben und einem Vorvertrag zugestimmt haben.
Die größte Zeitung der Türkei fährt fort, dass der 53-Jährige für die offizielle Präsentation am Bosporus erwartet wird, sobald die abschließenden Verhandlungen über Gehalt und Vertragsdetails abgeschlossen sind.
Spalletti lehnte ab
Zidane gilt als absolute Wunschlösung von Koc, der sich klar für einen ausländischen Toptrainer ausspricht. Der gebürtige Istanbuler Ismail Kartal, mit dem ebenfalls bereits Gespräche geführt wurden, soll aus diesem Grund lediglich eine Notfalloption sein. Als weitere Kandidaten wurden zudem Ange Postecoglou, Domenico Tedesco und Luciano Spalletti gehandelt, wobei letztgenannter bereits offiziell abgelehnt haben soll.
