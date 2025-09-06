Menü Suche
Eintracht verleiht Smolcic

von David Hamza
Hrvoje Smolcic soll Eintracht Frankfurt in diesem Transferfenster verlassen @Maxppp

Eintracht Frankfurt verleiht Hrvoje Smolcic in die türkische Süper Lig. Aufsteiger Kocaelispor holt den 25-jährigen Innenverteidiger inklusive Kaufoption an Bord. In Frankfurt steht Smolcic noch bis 2027 unter Vertrag.

Eintracht Frankfurt
Abgang Hrvoje Smolcic ℹ️

Der kroatische Verteidiger verlässt Eintracht Frankfurt auf Leihbasis und schließt sich Kocaelispor an.

Viel Erfolg! 🍀🤞
#SGE
Der Kroate war vor drei Jahren vom HNK Rijeka zur Eintracht gekommen, bestritt für die SGE insgesamt 32 Pflichtspiele. Bereits in der vergangenen Saison wurde Smolcic an den LASK aus Österreich verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Süper Lig
Frankfurt
Kocaelispor
Hrvoje Smolčić

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Kocaelispor Logo Kocaelispor
Hrvoje Smolčić Hrvoje Smolčić
