Bundesliga
Eintracht verleiht Smolcic
@Maxppp
Eintracht Frankfurt verleiht Hrvoje Smolcic in die türkische Süper Lig. Aufsteiger Kocaelispor holt den 25-jährigen Innenverteidiger inklusive Kaufoption an Bord. In Frankfurt steht Smolcic noch bis 2027 unter Vertrag.
Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 16:30
Abgang Hrvoje Smolcic ℹ️Bei X ansehen
Der kroatische Verteidiger verlässt Eintracht Frankfurt auf Leihbasis und schließt sich Kocaelispor an.
Viel Erfolg! 🍀🤞
#SGE
Der kroatische Verteidiger verlässt Eintracht Frankfurt auf Leihbasis und schließt sich Kocaelispor an.
Viel Erfolg! 🍀🤞
#SGE
Der Kroate war vor drei Jahren vom HNK Rijeka zur Eintracht gekommen, bestritt für die SGE insgesamt 32 Pflichtspiele. Bereits in der vergangenen Saison wurde Smolcic an den LASK aus Österreich verliehen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden