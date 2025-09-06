Eintracht verleiht Smolcic

Eintracht Frankfurt verleiht Hrvoje Smolcic in die türkische Süper Lig. Aufsteiger Kocaelispor holt den 25-jährigen Innenverteidiger inklusive Kaufoption an Bord. In Frankfurt steht Smolcic noch bis 2027 unter Vertrag.

Der Kroate war vor drei Jahren vom HNK Rijeka zur Eintracht gekommen, bestritt für die SGE insgesamt 32 Pflichtspiele. Bereits in der vergangenen Saison wurde Smolcic an den LASK aus Österreich verliehen.