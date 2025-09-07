United-Abschied: Onana hebt den Daumen

André Onana (29) wird in diesem Jahr nicht mehr für Manchester United auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Torhüter der Leihe zu Trabzonspor zugestimmt. Die beiden Erstligisten hatten sich zuvor bereits auf ein Leihgeschäft verständigt.

Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Darüber hinaus verzichtet United zudem auf eine Leihgebühr. Die Red Devils hatten am Deadline Day Senne Lammens (23) unter Vertrag genommen. Royal Antwerpen strich für den Keeper eine Ablöse von 21 Millionen Euro ein.