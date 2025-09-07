Inter-Abgang: Klares Signal von Dumfries

Denzel Dumfries (29) von Inter Mailand kann sich einen Wechsel in die Premier League gut vorstellen. Auf einer Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft verriet der Star-Rechtsverteidiger: „Ich wäre auf jeden Fall interessiert. Die Premier League ist für ihre Intensität bekannt, während die Serie A in Bezug auf taktisches Können eine der stärksten Ligen ist.“

„Die Premier League ist ein fantastischer Wettbewerb, aber jetzt spiele ich in der Serie A. Ich fühle mich bei Inter wohl, aber ich denke, ich könnte auch in der Premier League gut abschneiden“, so Dumfries weiter. Der Niederländer läuft seit 2021 für Inter auf und steuerte in 181 Einsätzen 23 Tore und 26 Vorlagen bei. Trotz einer Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro und großem Interesse des FC Barcelona blieb Dumfries in diesem Sommer in Mailand.