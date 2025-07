Dank Klausel: Dumfries-Abgang bei Inter?

Denzel Dumfries könnte Inter Mailand in den kommenden Tagen dank einer Ausstiegsklausel verlassen. Laut Fabrizio Romano müsste ein Verein bis Mitte Juli 25 Millionen Euro zahlen, um den Niederländer zu verpflichten. Das größte Interesse zeigt Romano zufolge der FC Barcelona.

In der Vergangenheit war auch Borussia Dortmund am 29-jährigen Schienenspieler interessiert. Der Rechtsfuß verlängerte im vergangenen Jahr seinen Vertrag bei den Nerazzurri bis 2028. Seit 2021 spielt er in der italienischen Hauptstadt und zählt dort zum Stammpersonal.