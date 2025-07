Korb für Wolfsburg: Benfica holt Dedic

Amar Dedic setzt seine Karriere als Profifußballer in wärmeren Gefilden fort. Der bosnische Außenverteidiger verlässt RB Salzburg und kickt künftig in Portugal. Benfica hat die Verpflichtung des 22-Jährigen bekanntgegeben, er unterzeichnet in Lissabon einen Vertrag bis 2030.

In der vergangenen Spielzeit lief Dedic auf Leihbasis für Olympique Marseille auf. Zuletzt wurde der Nationalspieler auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Die Niedersachsen konnten sich im Werben um Dedic aber nicht durchsetzen.