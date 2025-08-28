Chelsea erzielt Einigung über Garnacho-Transfer

Alejandro Garnacho schließt sich dem FC Chelsea an. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des Flügelspielers an die Stamford Bridge in trockenen Tüchern. Die Blues zahlen Manchester United 46 Millionen Euro. In London unterschreibt der 21-Jährige bis 2032.

Bei den Red Devils hatte der Argentinier keine Zukunft mehr. Zwischenzeitlich hatten sich auch der FC Bayern München und Bayer Leverkusen mit Garnacho befasst, gehen nun aber leer aus.