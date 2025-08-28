Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea erzielt Einigung über Garnacho-Transfer

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Alejandro Garnacho applaudiert @Maxppp

Alejandro Garnacho schließt sich dem FC Chelsea an. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des Flügelspielers an die Stamford Bridge in trockenen Tüchern. Die Blues zahlen Manchester United 46 Millionen Euro. In London unterschreibt der 21-Jährige bis 2032.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Red Devils hatte der Argentinier keine Zukunft mehr. Zwischenzeitlich hatten sich auch der FC Bayern München und Bayer Leverkusen mit Garnacho befasst, gehen nun aber leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Man United
Alejandro Garnacho

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Man United Logo Manchester United FC
Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert