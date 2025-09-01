Menü Suche
Kommentar 57
Deadline Day-Irrsinn: Bayern verhandelt wieder über Jackson

Der FC Bayern braucht am heutigen Deadline Day dringend noch Offensiv-Verstärkung. Eigentlich gescheiterte Gespräche über Nicolas Jackson wurden nun wieder aufgenommen.

von Lukas Hörster - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Nicolas Jackson im Chelsea-Dress @Maxppp

Nicolas Jackson (24) war am Samstag bereits nach München gereist, um seinen Wechsel zum FC Bayern abzuschließen. Doch die Verletzung von Liam Delap (22) sorgte dafür, dass der FC Chelsea den Stürmer zurück nach London beorderte. Kommt es nun zur nächsten Rolle rückwärts?

Transferexperte Ben Jacobs berichtet, dass es zur Stunde frische Kontakte und Bemühungen von Bayern-Seite gibt, Jackson doch noch zu verpflichten. Das wird allerdings schwierig – denn die Sportliche Leitung der Bayern hat von Klubpatron Uli Hoeneß auferlegt bekommen, neue Spieler nur noch leihen zu dürfen.

Update (13:22 Uhr): Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Transfer kurz bevor, es herrsche Optimismus, dass der Deal mit dem Chelsea-Stürmer klappt.

Im Fall Jackson hatte Max Eberl ursprünglich eine 15 Millionen Euro teure Leihe inklusive Kaufoption über 65 Millionen ausgehandelt. Unter den neuen Umständen war Chelsea zuletzt aber nur noch zu einem festen Transfer für 65 Millionen bereit. Ob es mittlerweile eine neue Ausgangslage gibt, wird zur Stunde hinter verschlossenen Türen besprochen. Mit Marc Guiu (19) hat Chelsea die Leihe eines anderen Mittelstürmers abgebrochen.

Die Transferfenster in England und Deutschland schließen heute um 20 Uhr. Die Bayern brauchen bis dahin unbedingt noch neue Offensivkräfte. Gehandelt werden auch Franculino (21/FC Midtjylland), Randal Kolo Muani (26/Paris St. Germain), Ademola Lookman (27/Atalanta Bergamo) sowie Josh Acheampong (19/Chelsea).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (57)
