FC Bayern: Wettbieten um Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asare könnte den FC Bayern in diesem Sommer noch vorübergehend verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind übers Wochenende zwar mehrere Leihangebote für den 18-Jährigen beim Rekordmeister eingegangen, eine Entscheidung wird jedoch erst kurz vor Ende des Transferfensters erwartet, da der Mittelstürmer nur gehen darf, wenn sich auf der Zugangsseite noch etwas tut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell bemühen sich vor allem der FC Fulham, der RSC Anderlecht und die PSV Eindhoven um den Youngster. In den vergangenen Tagen wurde auch Werder Bremen Interesse an Kusi-Asare nachgesagt. Sollte eine Leihe zustande kommen, müsste unabhängig vom neuen Klub zunächst der lediglich bis Saisonende befristete Vertrag des Angreifers verlängert werden. In England schließt das Transferfenster am heutigen Montag um 20 Uhr, nach Belgien und in die Niederlande sind Wechsel noch einige Tage länger möglich.