Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

FC Bayern: Wettbieten um Kusi-Asare

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Jonah Kusi-Asare bei der Klub-WM @Maxppp

Jonah Kusi-Asare könnte den FC Bayern in diesem Sommer noch vorübergehend verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind übers Wochenende zwar mehrere Leihangebote für den 18-Jährigen beim Rekordmeister eingegangen, eine Entscheidung wird jedoch erst kurz vor Ende des Transferfensters erwartet, da der Mittelstürmer nur gehen darf, wenn sich auf der Zugangsseite noch etwas tut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell bemühen sich vor allem der FC Fulham, der RSC Anderlecht und die PSV Eindhoven um den Youngster. In den vergangenen Tagen wurde auch Werder Bremen Interesse an Kusi-Asare nachgesagt. Sollte eine Leihe zustande kommen, müsste unabhängig vom neuen Klub zunächst der lediglich bis Saisonende befristete Vertrag des Angreifers verlängert werden. In England schließt das Transferfenster am heutigen Montag um 20 Uhr, nach Belgien und in die Niederlande sind Wechsel noch einige Tage länger möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Eredivisie
Jupiler Pro League
FC Bayern
Fulham
Anderlecht
PSV
Jonah Kusi-Asare

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Eredivisie Eredivisie
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Fulham Logo FC Fulham
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
PSV Logo PSV Eindhoven
Jonah Kusi-Asare Jonah Kusi-Asare
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert