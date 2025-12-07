Bayern-Verhandlungen: Laimer bleibt gelassen

Konrad Laimer hat sich zu den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern geäußert. „Eigentlich bin ich da noch ganz ruhig. Ich probiere, meine Leistung auf dem Platz zu bringen und das gar nicht so nah an mich ranzulassen. Da reden dann eh andere Leute oder sind andere Leute verantwortlich“, sagte der 28-Jährige nach dem 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Gegen die Schwaben erzielte der Rechtsverteidiger traumhaft per Hacke den Führungstreffer. „Die beste Werbung ist eh immer, wenn man gut Fußball spielt“, betonte Laimer nach Abpfiff. Der aktuelle Vertrag des österreichischen Nationalspielers läuft noch bis 2027, beide Seiten streben eine Verlängerung an. Seine überzeugenden Leistungen will sich Laimer Berichten zufolge aber durch eine Gehaltserhöhung honorieren lassen.