Kommentar 178
Offiziell Bundesliga

Bayer feuert ten Hag

Es hatte sich angebahnt, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer Erik ten Hag nach nur drei Spielen.

von David Hamza - Quelle: bayer04.de
1 min.
ten Hag @Maxppp

Bayer Leverkusen zieht nach wenigen Wochen schon die Reißleine. Wie der Vizemeister vermeldet, wurde der neue Trainer Erik ten Hag entlassen.

Ten Hag hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Xabi Alonso (Real Madrid) angetreten. In der ersten DFB-Pokalrunde besiegte Bayer den Regionalligisten Sonnenhof Großaspach, aus den ersten zwei Ligaspielen holte man nur einen Punkt – am Samstag verspielte Bayer in Überzahl eine 3:1-Führung gegen Werder Bremen (3:3).

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann. Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen.“

Wer jetzt ten Hags Erbe in Leverkusen übernehmen könnte, ist noch völlig unklar. Der Werkself bleibt dank der Länderspielpause etwas Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel. Vorerst hat der Assistenz-Trainerstab die Leitung.

Bayer-Boss Fernando Carro erklärt: „Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig. Unser Anspruch ist es nach wie vor, die gesteckten Saisonziele zu erreichen – dafür braucht es die bestmöglichen Bedingungen, auf allen Ebenen und im gesamten Lizenzbereich. Jetzt geht es darum, diese Bedingungen wieder vollumfänglich einzusetzen und zu nutzen.“

