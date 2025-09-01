SGE: Amenda-Wechsel im zweiten Anlauf?

Aurèle Amenda könnte doch noch zum FC Turin wechseln. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, verhandelt der Serie A-Klub erneut mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel des 22-Jährigen. Der Deal war bereits vor Wochen Thema, galt dann aber als geplatzt.

Frankfurt und Turin hatten sich Mitte August auf eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni geeinigt, am Ende war der Wechsel jedoch an der fehlenden Übereinkunft zwischen dem Schweizer Nationalspieler und dem Serie A-Klub gescheitert. Amenda war im Januar 2024 vom BSC Young Boys zur Eintracht gewechselt, konnte sich jedoch bisher nicht durchsetzen.