Eintracht: Amenda-Transfer geplatzt

Aurèle Amenda bleibt womöglich doch Teil des Kaders von Eintracht Frankfurt. Laut Sacha Tavolieri ist der Transfer des 22-jährigen Innenverteidigers zum FC Turin trotz einer finanziellen Übereinkunft zwischen den Klubs gescheitert.

Die Eintracht und der italienische Erstligist hatten sich demnach bereits auf eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni geeinigt. Am Ende fanden aber Amendas Berater mit Turin kein finales Agreement, um den Deal zu realisieren, berichtet Tavolieri. Dem belgischen Journalisten zufolge bleibt der Schweizer nun aller Voraussicht nach in Frankfurt, wo er bis 2029 unter Vertrag steht.