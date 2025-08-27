Köln droht Paqarada-Stau

Der 1. FC Köln könnte womöglich auf Verkaufskandidat Leart Paqarada sitzen bleiben, denn der Linksverteidiger hegt derzeit keine großen Absichten, den Klub zu verlassen. „Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Aber wenn es nicht zu einem Transfer kommt, wird Leart Gas geben und um seine Chance kämpfen“, sagt Tobias Becker, von der beratenden Agentur SBE Management, gegenüber der ‚Sport Bild‘. Becker geht sogar davon aus, „dass Leart bleibt“. Laut ‚Bild‘ ist Paqarada für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt.

Seit Ende der vergangenen Woche zählt der 30-Jährige, der im Aufstiegsjahr als einer der Leistungsträger noch acht Vorlagen in 31 Ligaspielen beisteuerte, nicht mehr zum Profikader. Ein Jahr vor Vertragsende darf sich Paqarada einen neuen Verein suchen. Die Kölner suchen ihrerseits wiederum nach einem neuen Spieler für die linke Außenbahn, der künftig mit Neuzugang Kristoffer Lund (23) um den Stammplatz konkurriert. Der Transfer von Wunschziel Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn ist derzeit schwer zu realisieren. Laut ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich Köln mit Alternativen.