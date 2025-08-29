Menü Suche
Köln: Zweitliga-Wechsel für Pauli

von Lukas Weinstock - Quelle: Kölnische Rundschau
Julian Pauli (l.) und Tom Krauß (r.) beim Fototermin des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln hat einen Leih-Abnehmer für Julian Pauli gefunden. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, schließt sich der 20-Jährige Dynamo Dresden an. Der Transfer wird demzufolge noch am heutigen Freitag offiziell verkündet.

Im Zuge des Wechsels verlängert Pauli zudem seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim FC. In Köln glaubt man fest an das Potenzial des Innenverteidigers, für den jedoch aktuell aufgrund der zahlreichen Neuzugänge für das Abwehr-Zentrum kein Platz ist. In Dresden soll der deutsche U20-Nationalspieler die nötige Spielpraxis sammeln.

