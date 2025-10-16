Erfolgreich im Kosovo: Foda will bleiben

Mit dem Kosovo könnte Franco Foda noch auf den WM-Zug in Richtung Nordamerika aufspringen. Wie der gebürtige Mainzer dem ‚kicker‘ verrät, spricht somit wenig gegen eine Vertragsverlängerung im Balkanstaat: „Das stimmt, die Gespräche laufen. Und beide, Verband und Trainer, müssen zufrieden sein. Mit dem Umfeld, der Professionalität. Daher ist durchaus möglich, dass ich noch länger im Kosovo bleibe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Foda steht seit Februar 2024 im Kosovo an der Seitenlinie. Durch den Sieg am vergangenen Montag gegen Schweden (1:0), der Amstkollege Jon Dahl Tomasson den Job kostete, halten die Südosteuropäer den WM-Traum am Leben. In Gruppe B rangiert die Schweiz auf Platz eins, kann am letzten Spieltag aber noch von den Kosovaren abgefangen werden. Am abschließenden Spieltag am 18. November (20:45 Uhr) treffen beide Nationen direkt aufeinander.