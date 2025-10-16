HSV-Juwel Lemke hat unterschrieben

Louis Lemke (16) schwört dem Hamburger SV die Treue. Die Rothosen geben die Verlängerung mit dem verheißungsvollen Linksverteidiger offiziell bekannt. Seit 2023 läuft der Youngster mit der Raute auf der Brust auf.

Aktuell kommt Lemke für Hamburgs U19 zum Einsatz (sieben Spiele, eine Vorlage). Darüber hinaus sammelte der Linksfuß bereits reichlich Erfahrung für die deutsche U16- respektive U17-Nationalmannschaft.