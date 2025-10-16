Menü Suche
HSV-Juwel Lemke hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: hsv.de
Stefan Kuntz im Porträt @Maxppp

Louis Lemke (16) schwört dem Hamburger SV die Treue. Die Rothosen geben die Verlängerung mit dem verheißungsvollen Linksverteidiger offiziell bekannt. Seit 2023 läuft der Youngster mit der Raute auf der Brust auf.

HSV Young Talents
Seit 2023 läuft Louis #Lemke mit der Raute auf der Brust auf - und das bleibt auch in den kommenden Jahren so. 💪 Unsere Verantwortlichen haben den Vertrag mit unserem #U19-Spieler langfristig verlängert. ✍ Starkes Zeichen! 🔷

#nurderHSV #HSVYoungTalents

📸 Michael Schwarz (2)
Aktuell kommt Lemke für Hamburgs U19 zum Einsatz (sieben Spiele, eine Vorlage). Darüber hinaus sammelte der Linksfuß bereits reichlich Erfahrung für die deutsche U16- respektive U17-Nationalmannschaft.

