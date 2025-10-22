HSV: Vuskovic-Verbleib „unmöglich“

Beim Hamburger SV macht man sich keine falschen Hoffnungen auf ein langfristiges Engagement von Luka Vuskovic (18). Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt Sportvorstand Stefan Kuntz, dass er eine Festverpflichtung des Innenverteidigers für „unmöglich“ halte, „weil er nächstes Jahr nach seiner Zeit beim HSV noch teurer sein wird – sollte Tottenham ihn überhaupt verkaufen wollen – als vor der laufenden Saison.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Leihbasis hatten die Rothosen den jüngeren Bruder des dopinggesperrten Mario Vuskovic (23) im Sommer von den Spurs an Bord geholt. In der Hansestadt mauserte sich der Kroate auf Anhieb zum Stammspieler und Leistungsträger. Einige Topklubs strecken sogar schon die Fühler nach dem Rechtsfuß aus, darunter RB Leipzig und Borussia Dortmund. Vuskovic selbst kann sich auch einen Verbleib in Hamburg vorstellen, sagt beim kroatischen TV-Sender ‚MaxSport‘: „Ich würde gerne noch eine Saison beim HSV bleiben und mit meinem Bruder spielen.“