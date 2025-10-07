BVB und Leipzig nehmen Vuskovic ins Visier

In der noch jungen Saison gehört Luka Vuskovic wahrlich zu den Lichtblicken beim Hamburger SV. Der Innenverteidiger zeigt starke Leistungen und stand in den vergangenen vier Spieltagen über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Dass der 18-Jährige die Defensive der Rothosen stabilisiert und qualitativ aufwertet, ist auch der Bundesliga-Konkurrenz nicht entgangen.

Nach ‚Teamtalk‘-Informationen steht Vuskovic unter Beobachtung von Borussia Dortmund und RB Leipzig. Beide Topklubs aus dem deutschen Oberhaus sollen sich mit dem Leihspieler von Tottenham Hotspur beschäftigen. Da fügt sich perfekt, dass der HSV in den kommenden Wochen gegen beide Interessenten antritt. Am 18. Oktober ist Hamburg in Leipzig zu Gast, am 8. November reist der BVB in den hohen Norden.

Vuskovic oder ein Neuer für Tottenham?

Tottenham plant zwar langfristig mit Vuskovic, wie sich die Situation um den Kroaten entwickeln wird, steht allerdings in den Sternen. Berichten zufolge wollen die Spurs im Winter einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Dann hätte es Vuskovic nochmal schwerer, einen Platz in der Startelf des englischen Erstligisten zu ergattern.

Dem Vernehmen nach spielt aber auch eine vorzeitige Rückholaktion eine Rolle in den Überlegungen der Londoner. Tottenham hat die Möglichkeit, das Leihgeschäft mit dem HSV schon im Januar zu beenden. Für Vuskovic könnte es dann früher als erwartet in der Premier League zur Sache gehen. Im Bemühen, ausreichend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, wäre das aber ein herber Rückschlag für Hamburg.