Vinicius strafrechtlich verfolgt | Mega-Angebot für Kane geplant

Schwere Strafe für Vinicius?

Vinicius Junior ist ein begnadeter Fußballer. Allerdings sorgt der Offensivstar von Real Madrid mit seiner Art gerne mal für Schlagzeilen auf und neben dem Platz. Nun droht dem Brasilianer offenbar rechtlicher Ärger in seiner Heimat. Wie die brasilianische Zeitung ‚O Globo‘ berichtet, wird der 25-Jährige aufgrund seiner zweitägigen Geburtstagsfeier zwischen dem 19. und den frühen Morgenstunden des 21. Juli in seinem luxuriösen Themenpark „Vinis World“ in Rio de Janeiro strafrechtlich verfolgt.

In der Partynacht sei die Militärpolizei gerufen worden, nachdem sich ein Nachbar über den Lärm beschwert hatte. Nach Aufforderung der Ordnungshüter sollen Vini und seine angeblich rund 500 Gäste die Lautstärke zunächst reduziert, die Musik kurze Zeit später aber wieder laut aufgedreht haben. Der Anwohner hat dem Bericht zufolge wegen Ruhestörung Anzeige erstattet. Nun soll das „geringfügige Vergehen“ am 6. November in einer vorläufigen Anhörung behandelt werden. Nach brasilianischem Recht wird die „Störung der Arbeit oder Ruhe anderer“ mit einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen bis zu drei Monaten oder einer Geldstrafe geahndet.

Sie geben nicht auf

Die Gerüchte über die Zukunft von Harry Kane reißen nicht ab. Der FC Bayern will den Torjäger, der sich derzeit vielleicht in der Form seines Lebens befindet, noch über viele Jahre in den eigenen Reihen wissen. Allerdings wird der 32-Jährige auch immer wieder mit einer Rückkehr zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Spurs drücken im Werben offenbar aufs Gaspedal.

Laut ‚Teamtalk‘ sind die Nordlondoner bereit, ihre „Bank zu sprengen“, um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft im Sommer zurück auf die Insel zu holen. Dem Bericht zufolge will Kane gerne zurück in die Premier League wechseln, um Alan Shearers Torrekord von 260 Toren zu brechen. Aktuell steht Kane bei 213 Treffern. Auch Manchester United ist laut ‚Teamtalk‘ im Rennen. Eine schnelle Rückkehr in seine Heimat scheint nach Kanes jüngsten Aussagen jedoch unwahrscheinlich.