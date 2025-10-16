Verlängerung: Gnabry kompromissbereit

Offensivspieler Serge Gnabry kommt dem FC Bayern für eine Verlängerung seines Vertrages entgegen. Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ist der 30-Jährige zu einer Reduzierung seines Salärs bereit, um in München bleiben zu können. Aktuell verdient der deutsche Nationalspieler, dessen Arbeitspapier im kommenden Jahr ausläuft, rund 19 Millionen Euro pro Saison.

Der Rechtsfuß steht seit acht Jahren an der Säbener Straße unter Vertrag, nach durchaus schwierigen Monaten ist er in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany meist gesetzt und präsentiert sich in guter Form. In sechs Ligaspielen steuerte er drei Tore und drei Vorlagen bei. Auch in der Nationalmannschaft ist Gnabry wieder gefragt und hat die WM im kommenden Jahr fest im Blick.