Sané floppt: Warnung vor der zweiten Liga
Beim den jüngsten Spielen der deutschen Nationalmannschaft redete über Leroy Sané schon niemand mehr. Schließlich ist der begabte Linksfuß aktuell nicht einmal Stammspieler in der Süper Lig.
Leroy Sané lehnte eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern ab und wechselte im Sommer in die Türkei. Doch für Galatasaray ist der 70-fache deutsche Nationalspieler bislang nicht die gewünschte Verstärkung.
Die magere Bilanz: Neun Spiele, ein Tor und drei Vorlagen. Beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Liverpool saß Sané sogar 90 Minuten auf der Bank, beim folgenden Ligatopspiel gegen Besiktas (1:1) durfte er nur vier Minuten ran.
Der Grund dafür liegt laut Alparslan Erdem in der mangelnden Fitness des 29-Jährigen begründet. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der in Vechta geborene ehemalige Süper Lig-Spieler und -Trainer: „Sané hat das, denke ich, etwas unterschätzt. Er denkt vielleicht, es geht bei Gala ohne hundert Prozent, aber Fußball ist nicht so.“
Erdem knallhart: „Egal, wo du spielst, wenn du nicht zu hundert Prozent fit bist, geht das ganz schnell und du bist auf einmal in der zweiten Liga. Er muss da aufpassen.“ Zweite Liga? Soweit ist es bei Sané natürlich längst noch nicht. Doch klar ist: Bei Gala hatte man sich viel mehr vom Flügelstürmer versprochen.
