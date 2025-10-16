Chelsea steigt bei Upamecano ein

Auch der FC Chelsea mischt im Rennen um Dayot Upamecano mit. Das geht aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervor. FT hatte erst gestern die Bemühungen des FC Barcelona enthüllt, der sich neben Chelsea auch mit den Mitbewerbern Real Madrid und FC Liverpool herumschlagen muss.

Upamecanos Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Für eine Verlängerung fordert der 26-jährige Innenverteidiger eine Gehaltserhöhung sowie ein stattliches Handgeld von 17 bis 20 Millionen Euro. Gerade letzteres wollen die Münchner umgehen, laufen dadurch aber Gefahr, ihren wichtigsten Abwehrspieler zu verlieren.

Alternativen zu Upamecano

Auch da Minjae Kim (28) die Bayern im Sommer verlassen darf, hält der FCB bereits Ausschau nach neuen Innenverteidiger. Marc Guéhi (25/Crystal Palace) ist nach der Saison ablösefrei zu haben. Im Fall des Engländers ist laut der ‚Bild‘ Bayern-Sportdirektor Christoph Freund die federführende Kraft.

Nico Schlotterbeck (25) ziert sich derweil, über 2027 hinaus bei Borussia Dortmund zu verlängern. Beide sind interessante Optionen für den deutschen Rekordmeister, wenngleich auch in ihren Fällen andere europäische Topklubs mitmischen.