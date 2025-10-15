Brisant: Rivalen-Duell um Upamecano

Dayot Upamecano überzeugt in der aktuellen Spielzeit mit starken Leistungen. Die Verhandlungen zwischen dem 26-Jährigen und dem FC Bayern stocken derzeit jedoch. Die Spielerseite soll neben einer Gehaltserhöhung ein sattes Handgeld von 17 Millionen Euro fordern. Die Münchner wollen den Vertrag zwar verlängern, tendieren Berichten zufolge aber dazu, standhaft zu bleiben und den Forderungen nicht nachzukommen.

Die Situation um den Innnenverteidiger ruft zahlreiche Interessenten auf den Plan, die ein ablösefreies Schnäppchen im kommenden Sommer wittern. Nach FT-Informationen zeigt neben Real Madrid auch der FC Barcelona konkretes Interesse an Upamecano. Es könnte also auf ein brisantes Duell zwischen den beiden spanischen Rivalen hinauslaufen. Real soll sogar bereit sein, die Forderungen der Spielerseite zu erfüllen. Auch der FC Liverpool befindet sich im Rennen.

Fest steht: Upamecano befindet sich in einer herausragenden Verhandlungsposition. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat der französische Nationalspieler noch nicht getroffen. Nach FT-Informationen schließt der Rechtsfuß keine Option aus, sowohl ein Wechsel als auch ein Verbleib in München ist denkbar. Dafür müssten sich Upamecano und der Rekordmeister in den Gesprächen allerdings noch ein gutes Stück aufeinander zu bewegen.