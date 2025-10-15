Menü Suche
Kommentar 10
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Brisant: Rivalen-Duell um Upamecano

Eine Verlängerung von Dayot Upamecanos am Saisonende auslaufendem Vertrag ist derzeit nicht in Sicht. Der Innenverteidiger hat viele Optionen, unter anderem buhlen zwei Rivalen um den Franzosen.

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Dayot Upamecano im Einsatz für Bayern München @Maxppp

Dayot Upamecano überzeugt in der aktuellen Spielzeit mit starken Leistungen. Die Verhandlungen zwischen dem 26-Jährigen und dem FC Bayern stocken derzeit jedoch. Die Spielerseite soll neben einer Gehaltserhöhung ein sattes Handgeld von 17 Millionen Euro fordern. Die Münchner wollen den Vertrag zwar verlängern, tendieren Berichten zufolge aber dazu, standhaft zu bleiben und den Forderungen nicht nachzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Situation um den Innnenverteidiger ruft zahlreiche Interessenten auf den Plan, die ein ablösefreies Schnäppchen im kommenden Sommer wittern. Nach FT-Informationen zeigt neben Real Madrid auch der FC Barcelona konkretes Interesse an Upamecano. Es könnte also auf ein brisantes Duell zwischen den beiden spanischen Rivalen hinauslaufen. Real soll sogar bereit sein, die Forderungen der Spielerseite zu erfüllen. Auch der FC Liverpool befindet sich im Rennen.

Fest steht: Upamecano befindet sich in einer herausragenden Verhandlungsposition. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat der französische Nationalspieler noch nicht getroffen. Nach FT-Informationen schließt der Rechtsfuß keine Option aus, sowohl ein Wechsel als auch ein Verbleib in München ist denkbar. Dafür müssten sich Upamecano und der Rekordmeister in den Gesprächen allerdings noch ein gutes Stück aufeinander zu bewegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
FC Bayern
Barcelona
Real Madrid
Dayot Upamecano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Barcelona Logo FC Barcelona
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert