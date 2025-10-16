VfB: Leweling fällt aus

Der VfB Stuttgart muss am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ohne Jamie Leweling auskommen. Cheftrainer Sebastian Hoeneß bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 24-jährige Flügelflitzer nicht rechtzeitig fit geworden ist.

Wegen anhaltender Adduktoren-Probleme hatte Leweling bereits das DFB-Team frühzeitig verlassen. Für die Schwaben stand er in der laufenden Saison in acht von zehn Spielen in der Startelf (fünf Scorerpunkte), entsprechend schwer wiegt der Ausfall.