Bundesliga
VfB: Leweling fällt aus
@Maxppp
Der VfB Stuttgart muss am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ohne Jamie Leweling auskommen. Cheftrainer Sebastian Hoeneß bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 24-jährige Flügelflitzer nicht rechtzeitig fit geworden ist.
Unter der Anzeige geht's weiter
Wegen anhaltender Adduktoren-Probleme hatte Leweling bereits das DFB-Team frühzeitig verlassen. Für die Schwaben stand er in der laufenden Saison in acht von zehn Spielen in der Startelf (fünf Scorerpunkte), entsprechend schwer wiegt der Ausfall.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden