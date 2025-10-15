85-Millionen-Duell um Anderson

Manchester City plant offenbar einen Transfer von Elliot Anderson (22). Laut dem ‚Daily Mirror‘ zählt der englische Nationalspieler von Nottingham Forest zu den Topzielen von City-Trainer Pep Guardiola für den kommenden Sommer. Auch der FC Chelsea ist demnach stark an dem Mittelfeldmann interessiert. Rund 85 Millionen Euro stehen angesichts des noch bis 2029 laufenden Vertrags als Ablöse im Raum.

Anderson war 2024 für rund 40 Millionen Euro von Newcastle United zu Forest gekommen und entwickelte sich seitdem zu einem der auffälligsten Talente der Premier League. Der U21-Europameister feierte zuletzt unter Thomas Tuchel sein Debüt bei den Three Lions und steht vor einer möglichen WM-Teilnahme 2026. Sollte City ernst machen, wollen die Skyblues den Deal noch vor dem Turnier eintüten, um eine weitere Wertsteigerung zu vermeiden.