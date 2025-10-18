Premier League
Nach acht Spielen: Postecoglou schon wieder weg
Die Zeit von Ange Postecoglou bei Nottingham Forest ist nach weniger als zwei Monaten schon wieder beendet. Der Australier verlor am Samstag mit den Tricky Trees gegen den FC Chelsea klar mit 0:3 und holte in den acht Spielen keinen Sieg. Der Stuhl des 60-Jährigen hatte schon vor der Partie gewackelt, die Entlassung war nur noch Formsache.
Nottingham Forest @NFFC – 15:42
Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.Bei X ansehen
The Club will make no further comment at this time.
Postecoglou war Anfang September anstelle von Nuno Espírito Santo installiert worden, der mit Nottingham erfolgreiche Zeiten hatte, aufgrund von Unstimmigkeiten mit Boss Evangelos Marinakis aber entlassen wurde. Espírito Santo ist mittlerweile bei West Ham, das in direkter Konkurrenz zu Nottingham gegen den Abstieg kämpft.
