Nach acht Spielen: Postecoglou schon wieder weg

Die Zeit von Ange Postecoglou bei Nottingham Forest ist nach weniger als zwei Monaten schon wieder beendet. Der Australier verlor am Samstag mit den Tricky Trees gegen den FC Chelsea klar mit 0:3 und holte in den acht Spielen keinen Sieg. Der Stuhl des 60-Jährigen hatte schon vor der Partie gewackelt, die Entlassung war nur noch Formsache.

Postecoglou war Anfang September anstelle von Nuno Espírito Santo installiert worden, der mit Nottingham erfolgreiche Zeiten hatte, aufgrund von Unstimmigkeiten mit Boss Evangelos Marinakis aber entlassen wurde. Espírito Santo ist mittlerweile bei West Ham, das in direkter Konkurrenz zu Nottingham gegen den Abstieg kämpft.