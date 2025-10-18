Kwasniok-Ärger wegen El Mala

Lukas Kwasniok ist über den Hype um Shootingstar Said El Mala regelrecht verärgert. Die ‚Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung‘ zitiert den Trainer des 1. FC Köln: „Ich denke im Moment oft an die vielen Negativbeispiele, die wir hatten, wenn ein medialer Hype jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren hat.“

Hintergrund: El Mala legte einen herausragenden Saisonstart hin und wurde daraufhin schon mit einem Wechsel zum FC Bayern, Borussia Dortmund oder nach England in Verbindung gebracht. Mehr noch: Auch gibt es bereits erste Stimmen, die den 19-jährigen Linksaußen in der deutschen Nationalmannschaft sehen.

Kwasniok schmeckt das gar nicht: „Solch ein Umgang ist für mich einfach nicht in Ordnung. Für solch eine Behauptung muss kein Journalist eine Konsequenz fürchten, aber wie soll ein so junger Spieler das verarbeiten?“ El Mala ist noch bis 2030 an den FC gebunden. Als Ablöse für den kommenden Sommer sind schon jetzt 35 Millionen Euro im Gespräch.